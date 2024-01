Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Trotz großer operativer Erfolge habe sich die BYD-Aktie in den vergangenen Monaten enttäuschend entwickelt. Anleger würden sich aktuell über eine Abschwächung der Nachfrage sorgen, v.a. am chinesischen Automarkt. Diese Ansicht teile zwar auch die HSBC, bleibe für den Autobauer allerdings dennoch bullish.In einer neuen Studie erkläre die Großbank die aktuelle Schwäche der Aktie. Trotz starker neuer Modelle werde es für BYD 2024 etwas schwieriger sein, zu wachsen. Dies führe die HSBC auf eine schwächere Verhandlungsmacht der Produkte sowie wachsende Lagerbestände zurück. Das wachsende Inventar deute auf eine Abschwächung der Nachfrage hin. Ebenfalls negativ auf die Wachstumsraten dürfte sich die höhere Basis aus 2023 auswirken. Die HSBC erwarte für 2024 nun ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 28 bzw. 30%, nachdem sie für 2023 62 respektive 89% prognostiziere. Daher habe die Bank auch das Kursziel für die BYD-Aktie gesenkt. Mit 356 HKD (Hongkong-Dollar) oder umgerechnet rund 41,70 Euro statt zuvor 391 HKD sehe die HSBC ber immer noch deutlich Luft nach oben und habe daher ihre Kaufempfehlung bestätigt.Auch der australische Broker Macquarie gebesich weiterhin optimistisch für die BYD-Aktie. Dank starker Technologien, Skalenvorteilen und einer überlegenen Kostenstruktur werde der Autobauer einer der großen Gewinner der Elektrifizierung sein. Die Profitabilität werde in den kommenden Jahren weiter wachsen. Mit einem Kursziel von 310 HKD (rund 36,60 Euro) sehe auch Macquarie noch viel Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: