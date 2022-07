Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

34,905 EUR +1,48% (13.07.2022, 14:32)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

268,20 HKD -0,74% (13.07.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

34,50 USD -11,31% (12.07.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag sei die Aktie von BYD massiv unter Druck geraten und habe in Hongkong mit einem Minus von 11 Prozent geschlossen. Grund für den Kurssturz seien Gerüchte um einen Ausstieg des langjährigen Investors Warren Buffett gewesen. Unter anderem darauf gehe die Bank Morgan Stanley in ihrer neuen Studie ein.Die Unsicherheiten rund um den möglichen Ausstieg eines Großinvestors würden demnächst für eine erhöhte Volatilität sorgen, auch wenn es nach Überprüfungen des Brokers aktuell keine wesentliche Änderung in der Struktur der Hauptaktionäre gebe, so Morgan-Stanley-Analyst, Tim Hsiao. Wegen der hohen Erwartungen der Investoren erscheine die Marktstimmung fragil und jede Spekulation oder Unsicherheit könnte kurzfristig zu stärkeren Kursschwankungen führen.Die Fundamentaldaten des Elektroautobauers seien jedoch weiterhin solide. Abgesehen von der Erhöhung der Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr würden sich Investoren aber auch eine signifikante Steigerung der Bruttomarge und Durchbrüche in den Batterieprojekten des Autobauers erhoffen.Hsiao habe für BYD sein Kursziel von 38 Euro bestätigt, sein Votum laute "halten". Damit sei der Broker zurückhaltender als andere Analystenhäuser, der Konsens liege bei 46,25 Euro. Von insgesamt 35 Analysten, die das Papier covern würden, würden 32 zum Kaufen, zwei zum Halten raten und lediglich ein Experte stufe die Aktie mit "verkaufen" ein.Die BYD-Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär", Anleger beachten den Stopp bei 32,50 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link