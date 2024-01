Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,785 EUR -2,27% (22.01.2024, 16:35)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

190,90 HKD -2,40% (22.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,81 USD -2,15% (22.01.2024, 16:17)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hang Seng Index (HSI) habe am Montag 2,3 Prozent verloren und sei somit auf den niedrigsten Stand seit November 2022 gefallen. Sorgen würden vor allem Daten aus der Wirtschaft bereiten. Dem Abverkauf habe sich auch BYD nicht entziehen können, wenngleich der Konzern bestens aufgestellt sei, um auch außerhalb Chinas zu profitieren.12,7 Prozent habe der HSI seit Jahresbeginn verloren. Das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft schrumpfe merklich, wofür neben Wachstumssorgen auch Zweifel an vom Staat veröffentlichten Statistiken verantwortlich seien. So sei das BIP im vierten Quartal trotz des schwachen, von Corona-Lockdowns geprägten Vorjahresquartals, um lediglich 1,0 Prozent gewachsen. Des Weiteren belaste der potenzielle Konflikt mit Taiwan, sowie nach wie vor auch die Immobilienkrise in China.Im Sog des schwachen HSI habe sich auch die Lage bei BYD deutlich verschärft. Das Papier habe zum Wochenauftakt 2,4 Prozent abgegeben, notiere nun bei 190,90 Hongkong-Dollar (HKD) und damit nur minimal oberhalb des Vorjahrestiefs.Da der Autobauer einen Großteil seines Absatzes - im vierten Quartal letzten Jahres rund 90 Prozent - in China erzielt habe, leide die Aktie ebenfalls unter der Entwicklung der hiesigen Wirtschaft. BYD arbeite jedoch daran, sich langfristig von der Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft zu entziehen. Mit viel Schwung expandiere der Konzern auf den Weltmarkt und baut in Brasilien, Thailand oder Ungarn auch lokale Produktionsstätten auf.Die Aktie notiert aktuell auf einem attraktiven Niveau, vor einem Einstieg sollten Anleger jedoch eine Bodenbildung abwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: