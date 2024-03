Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie von BYD scheitere einmal mehr am kurzfristigen Abwärtstrend. Dabei habe die Woche noch so hoffnungsvoll begonnen, weil mit deutlichen Kursgewinnen. Doch jetzt würden dunkle Wolken aufziehen. Beim Chart. Aber schlimmer noch: Der Markt für E-Autos scheine sich zu wandeln, und bestehende negative Trends sich zu verfestigen.Es sei schon einmal unbeschwerter zugegangen im Markt für Elektroautos. Hohe Wachstumsraten bei den Absatzzahlen, Jubelmeldungen wohin man blicke. Inzwischen habe sich das Bild ein wenig eingetrübt. Die Euphorie habe Nüchternheit Platz gemacht. Jetzt stelle die Unternehmensberatung Berylls fest: Gebrauchte Elektroautos seien nur sehr schwer und mit hohen Preisabschlägen zu verkaufen. Ein durchschnittliches Batterieauto (BEV) zum Neupreis von 43.600 Euro koste nach drei Jahren mit 60.000 Kilometer Laufleistung aktuell 18.800 Euro und habe somit 57 Prozent an Wert verloren. Eine Änderung sei nicht in Sicht: "Junge gebrauchte BEVs stehen im Handel wie Blei, die Standzeiten steigen und Restwerte sind im freien Fall", hätten die Branchenexperten am Dienstag in München mitgeteilt.Jetzt könnte man meinen: Was habe der Gebrauchtwagenmarkt schon mit BYD oder Tesla gemein? Die Konzerne würden neue Fahrzeuge verkaufen, "nach uns die Sintflut", könnte ihre Meinung sein. Doch das wäre zu kurz gedacht. Berylls empfehle: Autohersteller, Händler und Leasingfirmen, bei denen die E-Autos in den Büchern stünden, müssten deshalb ihr Vertriebsmodell umkrempeln: Sie sollten die E-Autos nicht verkaufen, sondern halten und in zweiter und dritter Hand an Autofahrer verleasen oder im Abo vermieten. Das würde nicht nur ihre Verluste abfedern, sie behielten auch die Kontrolle über die wertvollen Batteriematerialien: Für die Autohersteller ein enormer Vorteil, um die gesetzlich vorgeschriebenen Recyclingquoten bei der Akkuproduktion zu erfüllen.Der Kursrücksetzer heute jedenfalls sorgt dafür, dass der kurzfristige Abwärtstrend weiterhin intakt bleibt, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)