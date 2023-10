Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,72 EUR +2,30% (18.10.2023, 17:00)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss werde Tesla seine Q3-Zahlen publizieren. Bereits einen Tag früher habe der chinesische Rivale BYD seine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Die Aktie reagiere am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen.Konkret habe der Titel in der Spitze um über acht Prozent zugelegt und sei mit einem Plus von 6,9 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Hongkong gegangen.Wie der Autobauer in seinen Schätzungen mitgeteilt habe, würden die Nettoerträge in den ersten neun Monaten des Jahres um 120 bis 142 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 20,5 bis 22,5 Mrd. Yuan (umgerechnet rund 2,66 bis 2,92 Mrd. Euro) wachsen. Im dritten Quartal solle dieser Wert zwischen 9,5 und 11,5 Mrd. Yuan liegen, was einem Wachstum von 67 bis 102 Prozent entspräche.Eine nicht unwesentliche Rolle dürften jedoch auch der zunehmende Fokus auf die Exporte - vor allem in Europa rufe der Autobauer deutlich höhere Preise als in der Heimat auf - und sinkende Rohstoffkosten, etwa beim wichtigen Batterierohstoff Lithium, spielen.BYD überzeuge einmal mehr mit seinen vorläufigen Q3-Zahlen. In China sei der Autobauer bereits der bestimmende Player, international dürfte die Bekanntheit und damit auch der Absatz Stück für Stück zulegen. Die Aussichten für die Chinesen seien jedenfalls gut. DER AKTIONÄR bleibe für die Aktie zuversichtlich. Die endgültigen Finanzzahlen werde BYD am 30. Oktober präsentieren. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link