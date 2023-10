Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,365 EUR +0,89% (26.10.2023, 16:38)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

242,40 HKD +0,41% (26.10.2023)





ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In China sei BYD unter den Autobauern bereits das Maß aller Dinge. In vielen anderen Ländern sei BYD dagegen noch relativ klein, lediglich knapp ein Zehntel des Absatzes hätten die Exporte des Konzerns im September ausgemacht. Doch das solle sich zukünftig ändern - u.a. mit der Hilfe eines prominenten Partners.Für die ambitionierten Expansionspläne müsse der chinesische Autobauer mehrere Herausforderungen meistern. Sowohl in Sachen Sicherheitsanforderungen, Technologien und Recht, aber v.a. auch bei den Kundenansprüchen würden sich die neuen Märkte von China, aber auch untereinander unterscheiden. Außerdem baue BYD auch seine ohnehin schon hohe Fertigungstiefe und damit die weit verzweigten Lieferketten auch international weiter aus. Neue Werke in Übersee sollten ebenfalls dazu kommen.Um diese Voraussetzungen zu erfüllen und die komplexen Herausforderungen zu melden werde BYD in Zukunft mit Amazon.com zusammenarbeiten. Konkret würden die Chinesen auf die Cloud-Tochter AWS des US-Konzerns setzen. Diese verfüge laut einer Mitteilung über das weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot mit hohen Sicherheits- und Compliance-Standards, um die globale Entwicklungsstrategie zu unterstützen. Darüber hinaus helfe AWS auch bei den hohen technischen Ansprüchen bei New Energy Vehicles weiter und liefere etwa verschiedene Anwendungen in den Autos.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: