Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,465 EUR -1,40% (15.08.2023, 11:12)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

235,40 HKD -1,34% (15.08.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Autonomes Fahren sei einer der heißesten Trends in der Automobilindustrie. Zahlreiche Autobauer würden Milliarden in die Entwicklung und Partnerschaften für die Technologie investieren. Auch BYD habe zu diesem Zweck eine Partnerschaft mit BAIDU gehabt. Die Kooperation stehe laut Insidern nun aber vor dem Aus. Betrachte man alte Aussagen von Seiten des Konzerns, komme diese News allerdings nicht völlig überraschend.Wie die South China Morning Post unter Berufung auf zwei Insider berichte, sei BYD von einer Vereinbarung, seine Autos mit Baidus Technologie für autonomes Fahren auszustatten, zurückgetreten. Den Deal hätten der Autobauer und der chinesische Tech-Riese ursprünglich im März 2022 abgeschlossen. Dieser habe neben der Entwicklung selbstfahrender Autos auch die Navigation und automatisches Parken umfasst, woran BYD nun selbst arbeiten wolle.Einer der Insider habe berichtet, die Zusammenarbeit werde ausgesetzt, da BYD keine unmittelbaren Aussichten für selbstfahrende Technologien auf dem Massenmarkt für E-Autos sehe. Das decke sich auch mit Aussagen, die Li Yunfei, ein BYD-Sprecher, im Rahmen der Shanghai Auto Show getätigt habe. Völlig autonomes Fahren sei "im Grunde unmöglich" und daher ein falscher Ansatz, so der Sprecher im April. Es gebe viele Unternehmen, die viel Geld in die Technologie investieren würden, allerdings stelle sich nach mehreren Jahren heraus, dass dies zu nichts führe.Tatsächlich würden sich bei vielen Unternehmen Probleme bezüglich der Entwicklung einer Software für vollständig autonomes Fahren auftun. Der E-Auto-Pionier Tesla etwa habe die Entwicklung einer solchen Technologie bereits 2016 angekündigt. Die Einführung des "Full Self Driving" sei allerdings, trotz wiederholter Versprechen einer baldigen Marktreife, immer wieder verschoben worden, was mehrmals für Enttäuschung bei den Investoren gesorgt habe. Autonom fahrende Autos der GM-Robo-Taxi-Tochter Cruise hätten seit der Genehmigung zur kommerziellen Nutzung in San Francisco im Juli für zahlreiche Staus und auch kleinere Unfälle gesorgt.Die aktuelle Kursschwäche können Anleger aufgrund der guten Aussichten daher zum Einstieg nutzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link