Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im letzten Jahr habe BYD neben weiteren asiatischen Ländern auch in mehrere europäische Märkte, etwa Belgien oder die Niederlande expandiert. Während in Deutschland der angekündigte Verkaufsstart noch ausstehe, plane der Konzern bereits den Markteintritt in Großbritannien. Auf dem weltweit zweitgrößten Automarkt zeige sich der Konzern derweil zurückhaltend.In Großbritannien wolle BYD noch in diesem Quartal mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge beginnen. Zwar seien die Neuzulassungen bei Fahrzeugen 2022 in dem Inselstaat auf ein 30-Jahres-Tief gefallen. Jedoch hätten Elektrofahrzeuge mit einem Anteil von 17 Prozent einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Erste Handelspartner habe der Autobauer bereits ausgewählt. Gestartet werde mit dem SUV-Modell Atto 3.In den USA halte sich BYD derweil noch zurück. Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichte, habe der Konzern bei einer Detroiter Beratungsfirma eine Studie über den Aufbau eines US-Vertriebsnetzes in Auftrag gegeben, um Empfehlungen über die Anzahl an Verkaufsstellen zu erhalten.Aufgrund der politischen Unsicherheiten zwischen China und den USA sowie dem Inflation Reduction Act (IRA) sei ein Markteintritt in absehbarer Zukunft unwahrscheinlich. Der IRA sichere in den USA hergestellten Fahrzeugen einen Rabatt von 7.500 Dollar zu. Wer würde mit einem solchen Nachteil anfangen Autos zu verkaufen, habe eine der Reuters-Quellen in Hinblick auf die vorerst unwahrscheinliche Expansion gefragt."Der Aktionär" bleibt bullish, so Julian Weber. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link