Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,285 EUR +1,07% (30.06.2023, 15:44)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD schicke mit dem neuen umweltfreundlichen Kompakt-Stromer Dolphin ein echtes Konkurrenzmodell für Volkswagens ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) ID.3 auf den deutschen Markt. Optisch habe sich der Dolphin eindeutig vom beliebten VW ID.3 inspirieren lassen, doch das sei längst nicht alles: Verglichen mit dem E-Auto-Hersteller aus Shenzhen habe VW preislich das Nachsehen. Somit übe BYD erheblichen Druck auf die anderen Hersteller aus.Das Basismodell "Active" des neuen Elektroautos solld einen verlockenden Preis von 30.990 Euro haben und in Deutschland ab Herbst 2023 verfügbar sein. Es sei nicht die einzige Kampfansage des Elektroautobauers aus Fernost. In China biete er den Stromer Seagull für weniger als 10.000 Euro an. Das sei tatsächlich weniger als die Hälfte des Preises, den Volkswagen für den ID.2 plane.Seit Oktober 2022 notiere die BYD-Aktie in einer Seitwärts-Range zwischen 237,60 und 278,93 Hongkong-Dollar. Erst kürzlich habe sie sich innerhalb des Seitwärtskorridors am GD200 versucht, doch der Ausbruchsversuch sei gescheitert. Aber: Mit den Kaufsignalen vom Supertrend- und Stochastik-Indikator im Rücken dürfte BYD demnächst einen erneuten Sprung über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 262,71 Dollar) wagen. Gelinge dies, rücke die vorher genannte Oberseite der Range wieder in greifbare Nähe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: