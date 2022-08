Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

286,00 HKD +2,29% (11.08.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die letzten Verkaufszahlen des chinesischen Autobauers hätten einmal mehr Analysten und Anleger zugleich überzeugt. BYD habe im vergangenen Monat 162.530 Fahrzeuge verkauft. Ein satter Zuwachs, wenn man bedenke, dass der Autohersteller im vergleichbaren Vorjahreszeitraum "nur" 50.492 Autos an den Mann gebracht habe.Zuletzt sei die BYD-Aktie mehrmals Intraday an der psychologisch wichtigen Marke von 300 HKD (Hongkong-Dollar) gescheitert. Am Mittwoch sei ein knackiger Rücksetzer gefolgt. Grund sei eine neue Studie der Citigroup gewesen. Die US-Großbank sehe im Großhandel erste Anzeichen für einen Rückgang der Nachfrage nach Elektroautos in China. Solche Rücksetzer würden aufgrund aktueller Studien zum Geschäft gehören. Fakt sei allerdings auch, dass die Zahl der Elektroautos in den nächsten Jahren weiter zulegen und BYD als Massenhersteller davon profitieren werde.BYD bleibe im wichtigsten Automarkt der Welt China als Massenhersteller gut positioniert. Die Fahrzeuge seien modern und damit auch Wettbewerber für die Premiumhersteller im Reich der Mitte - nicht nur für Tesla. Neue Modelle wie der zuletzt vorgestellte Seal würden die Absätze im laufenden Jahr weiter antreiben. Hinzu kämen mögliche Deals der Batteriesparte. Hier sei BYD im Vergleich mit vielen Konkurrenten ohnehin in einer einzigartigen Wettbewerbsposition, indem man die Blade-Batterie selbst herstelle und nicht auf externe Zulieferer angewiesen sei. Einzig und alleine bei den Fahrerassistenzsystemen müsse BYD in den nächsten Monaten noch zulegen! Nach dem Allzeithoch Ende Juni bei 333 HKD habe das Papier den Rückwärtsgang eingelegt. Ein erster Erholungsversuch sei mehrmals an der 300-HKD-Marke gescheitert. Die Marke von 265 HKD stelle eine Unterstützung dar. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)