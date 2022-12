Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,25 EUR -2,29% (02.12.2022, 14:49)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

191,40 HKD -1,09% (02.12.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,07 USD -2,19% (01.12.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jefferies erwarte für Chinas Autohersteller ein schwieriges Jahr 2023. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Wettbewerb im Bereich der Elektroautos deutlich zunehmen werde.Der Gesamtabsatz von Neuwagen in China könnte im Jahr 2023 um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 20 Millionen Fahrzeuge fallen, so die Experten von Jefferies. Als Gründe würden die Analysten unter anderem das langsamere Wirtschaftswachstum sowie das Auslaufen der Konjunkturmaßnahmen im Reich der Mitte anführen.Der Absatz von Fahrzeugen mit Elektroantrieb dagegen könnte im Jahr 2023 um 31 Prozent auf 8,5 Millionen Einheiten steigen und die Marktdurchdringung auf 39 Prozent klettern. Die Experten von Jefferies würden dabei jedoch davon ausgehen, dass es für die Newcomer und auch etablierten Hersteller im E-Mobility-Segment schwieriger werde. Die Margen könnten unter Druck geraten, da sich der Preiskampf verschärfe, Subventionen sinken würden und der Lithiumpreis steige.Keine leichte Aufgabe für BYD, 2023 neue Rekorde zu erzielen. Fakt sei aber auch, dass BYD zuletzt sieben Rekordquartale in Folge eingefahren habe. Zudem habe es das Unternehmen geschafft, die Margen zu steigern. Und das in Zeiten eines zunehmenden Wettbewerbs. Während Tesla und Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) zum Beispiel zuletzt die Preise für ihre Elektroautos deutlich zurückgenommen hätten, habe BYD sogar die Preise erhöht.Positiv sei auch die Tatsache, dass BYD bald ein neues Modell auf den Markt bringen werde. Das habe der Newsblog CnEVPost berichtet.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sehe BYD grundsätzlich in einer sehr guten Ausgangsposition. "BYD hat etwa mit dem Han ein hochmodernes Elektroauto, das bei vergleichbarer Technologie einen klaren Preis-Wertvorteil gegenüber Tesla hat. BYD geht mit äußerst großen Schritten voran und hat mit der Kombination vollelektrisch und Plug-In eine führende Stellung in China. Und der Export-Turbo bei BYD kommt also erst noch", so der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär".Fundamental sei bei BYD weiter alles im Lot. Neue Modelle würden ausgerollt und bei der Wertschöpfungskette liege BYD weit vor der Konkurrenz. Ein Alleinstellungsmerkmal habe der Konzern mit seiner eigenen Batteriefertigung.Technisch habe die Aktie zuletzt am bisherigen 2022er Tief bei 165 Hongkong-Dollar (HKD) Halt gefunden. Nach einem ersten Rebound-Versuch sei die Aktie erneut zurückgefallen. Ein Kaufsignal ergibt sich, sobald die Zone zwischen 206,13 und 208,83 HKD überwunden wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 02.12.2022)