Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Dienstag habe der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 respektive das vierte Quartal vorgelegt. Auf den Rekordwert bei den Auslieferungen seien wenig überraschend auch neue Höchstwerte bei Umsatz und Gewinn gefolgt. Insbesondere im vierten Quartal habe BYD hier überzeugt und sei gut für die Zukunft gerüstet.Die Bruttomarge für Autos und die damit verwandten Produkte wie Akkus, welche das Hauptgeschäft BYDs seien, habe bei 20,4% gelegen. Neben dem anhaltenden beachtlichen Wachstum, stimme v.a. die deutlich gesteigerte Marge, in Q4 2021 habe diese noch bei 3,7% gelegen, optimistisch. Nicht nur hätten die Chinesen damit zu Konkurrent Tesla, dessen Bruttomarge im Hauptgeschäft im gleichen Quartal bei 24,3% gelegen habe, aufgeschlossen. Vielmehr zeige sich, dass BYD für die von dem US-Elektroautopionier initiierten Preisschlachten gerüstet sei und auch bei potenziellen Preisnachlässen noch profitabel arbeiten könnte.Die BYD-Zahlen seien, wenn auch nach bereits vorläufig verkündeten Spannen keine Überraschung, dennoch ein Erfolg gewesen. Der Aktie sei in der Folge der charttechnische Befreiungsschlag gelungen. Am Donnerstag helle sich das Bild mit einem Plus von 3,3% und dem damit verbundenen Sprung über die 38-Tage-Linie bei 220,95 HKD (Hongkong Dollar) weiter auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: