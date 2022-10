Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Ein Dauerproblem werde größer: Chinesische Autohersteller hätten zunehmend Probleme, ihre Chip-Versorgung sicherzustellen. Gleich mehrere Unternehmen sollten deswegen Kontakt zu fragwürdigen Händlern aufgenommen haben. Für die Aktien-Kurse von Nio, XPeng und Li Auto ergebe sich daraus in mehrerlei Hinsicht ein Risiko.In China sei angesichts gestörter Lieferketten der Graumarkt für Chips rasant gewachsen. Verkauft würden laut Bloomberg gebrauchte, veraltete oder beim Hersteller absichtlich zu viel bestellte Bauteile. Die Preise sollten teils Hunderte Prozent über Listenniveau liegen."Die jüngsten US-Sanktionen haben am Markt eine weitere Panik ausgelöst", habe der Generalsekretär der China Passenger Car Association, Cui Dongshu, vergangene Woche gesagt. "Die Vertriebskanäle und die Preise für Chips sind durcheinander geraten." Vor allem die Hersteller moderner (Elektro-)Autos seien betroffen. Li Auto habe informierten Kreisen zufolge einem Makler mehr als 500 USD für einen Bremschip gezahlt, der vor der Corona-Krise rund 1 USD gekostet habe. Das Unternehmen habe diesen Betrag dementiert, habe jedoch ansonsten eine Stellungnahme abgelehnt.Angesichts der Chipengpässe haben Toyota und Volkswagen ihre Produktion gedrosselt, während Tesla das Problem mit neuer Software umging, die den Einsatz anderer Halbleiter ermöglicht. Über die chinesischen Hersteller schreibt Bloomberg: "Nio, XPeng und Li Auto haben dem Vernehmen nach allesamt versucht, Chips von Zwischenhändlern zu kaufen, die nicht von den Herstellern der Halbleiter autorisiert wurden. Wie zu hören ist, war fast jeder Autoproduzent aus der Volksrepublik darauf aus, auf diesem Wege Chips zu beschaffen. Die Ausnahme ist BYD. Chinas größter Hersteller von Elektroautos produziert seine Chips selbst."Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Aktien von Nio befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link