Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,905 EUR -0,31% (20.11.2023, 16:57)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

244,40 USD +0,08% (20.11.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Auch wenn der weltgrößte Auto- und EV-Markt in China nicht mehr ganz so "heiß" sei, wie noch vor 12 Monaten, würden die Anstrengungen der heimischen Hersteller doch auf Hochtouren laufen, um mit neuen, innovativen Modelle die Schlagzahl hoch zu halten und die Verkaufszahlen weiter anzukurbeln. BYD habe auf der Guangzhou Autoshow vor wenigen Tagen erneut ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Unternehmenslenker Wang Chuanfu schicke mit dem Sea Lion 07 einen direkten Konkurrenten zu Teslas Verkaufsschlager, dem Model Y, ins Rennen. Der Sea Lion 07 solle zwischen 200.000 Yuan und 260.000 Yuan kosten (umgerechnet 27.700 bis 36.000 USD) und damit unter dem Basis-Modell Y liegen, das in China derzeit für 266.400 Yuan angeboten werde.Das Modell basiere auf der E-Plattform 3.0 von BYD und verfüge dadurch über die Cell to Body-Batterieintegrationstechnologie. Dadurch könne BYD u.a. seine Kostenvorteile gegenüber den anderen Herstellern ausspielen.Des Weiteren steige BYD zusammen mit der Huaihai Holding Group in die Fertigung Natrium-Ionen-Batterien ein. Die beiden Parteien wollten in Zukunft Natrium-Ionen-Batteriesysteme für kleine Elektroautos produzieren. Die Kapazität solle in der ersten Ausbaustufe 30 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr betragen, wodurch das Projekt, sprich die beiden Hersteller, weltweit zum größten Anbieter von Natrium-Ionen-Systemen für kleine Elektroautos aufsteigen würden.Dennoch komme die BYD-Aktie derzeit nicht vom Fleck. Sie bleibe ihrem eingeschlagenen Seitwärtstrend treu. Der charttechnische Korridor liege zwischen 264 und 215 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet 31 Euro und 25,25 Euro). Erst ein Break der oberen Begrenzung würde neues Kurspotenzial nach oben freisetzen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: