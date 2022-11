Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,90 EUR -0,13% (21.11.2022, 14:20)



Hongkong-Börse-Aktienkurs BYD-Aktie:

184,40 EUR -0,11% (21.11.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am 16. November habe BYD sein 3-millionstes New Energy Vehicle (NEV) produziert. Während der E-Autobauer für die Produktion der ersten Million 13 Jahre benötigt und die zwei-Millionen-Marke innerhalb von einem Jahr erreicht habe, sei der jüngste Meilenstein in nur sechs Monaten gelungen.Im Rahmen der Feierlichkeiten habe BYD-CEO Wang Chuanfu die neuen Ziele des Unternehmens bekannt gegeben. So solle das erste Modell der Premiumtochter Yangwang über eine neue Batterietechnologie verfügen, die eine erhöhte Sicherheit bringe. Das im ersten Quartal 2023 erscheinende Modell werde zudem eine nie dagewesene hohe Leistung bieten.Überraschend sei die Mitteilung gekommen, dass BYD an einer weiteren Fahrzeugmarke arbeiten würde. Diese solle sich auf spezialisierte und personalisierte Fahrzeuge fokussieren und werde zusammen mit BYD-Kunden entwickelt.Der Autobauer werde seine Fahrzeuge zukünftig über die Marken BYD, Yangwang, das Mercedes-Joint-Venture Denza und die noch unbekannte Marke anbieten. Damit werde man das Spektrum vom Familien-Van bis zum Luxusauto sowie von der Massenproduktion bis zur Individualisierung alles abdecken, so Wang.Das operative Geschäft bei BYD laufe weiterhin rund. Die zunehmende Internationalisierung sollte für zusätzliche Verkaufszahlen sorgen. Die Bewertung sei derweil auf ein attraktives Niveau zurückgefallen.Aufgrund der Risiken in China ist ein Investment allerdings nur für mutige Anleger geeignet, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link