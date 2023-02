Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt sei es rund bei BYD gelaufen. Der Konzern habe für letztes Jahr gewohnt einen Rekordabsatz sowie sehr starke Geschäftszahlen vermeldet. Und auch die Aktie sei in Fahrt gekommen und habe seit Ende November knapp 60 Prozent zugelegt. Seitdem das Papier am Donnerstag ein Zwischenhoch markiert habe, sei es infolge mehrerer News allerdings wieder bergab gegeben.Konkret habe der Autobauer am Mittwoch nach Börsenschluss die Verkaufszahlen für den Monat Januar vermeldet. Diese seien nach zehn Monaten des Wachstums relativ deutlich eingebrochen und hätten die Anleger nicht überzeugen können. Während BYD im Dezember noch über 235.000 Fahrzeuge an den Mann gebracht habe, sei der Wert im letzten Monat um 35 Prozent auf 151.341 Einheiten gefallen. Wie üblich hätten sich die Absätze in rund 50 Prozent reine Stromer und 50 Prozent Plug-in-Hybride aufgeteilt.Damit nicht genug: Ebenfalls am Donnerstag sei bekannt geworden, dass BYD-Großaktionär Warren Buffett erneut ein Aktienpaket abgestoßen habe. Die Investmentlegende habe über das Investmentvehikel Berkshire Hathaway rund 1,55 Millionen Aktien im Wert von 351,81 Millionen Hongkong Dollar (HKD) verkauft. Buffet habe dadurch die Beteiligung am Unternehmen auf 12,9 Prozent reduziert. Seit August habe er damit mehr als ein Drittel seiner BYD-Aktien verkauft.Ebenfalls für Druck bei chinesischen Werten und damit auch bei BYD dürften die Vorfälle rund um den am Sonntag über den USA abgeschossenen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon sorgen. Wie sehr der Vorfall die ohnehin angespannten Verhältnisse zwischen den beiden Ländern belaste, bleibe abzuwarten. Der chinesische Vizeaußenminister Xie Feng habe jedenfalls erklärt, dass die Handlungen der USA die Bemühungen und Fortschritte bei der Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt hätten.Somit würden die Spannungen zwischen China und den USA bleiben. Auf das operative Geschäft von BYD dürften diese kaum Auswirkungen haben, in den Vereinigten Staaten verkaufe der Konzern lediglich einige Elektrobusse.Die Aktie sei derweil am Widerstand bei 268 HKD abgeprallt und bewege sich seitdem nach unten. Aktuell notiere das Papier bei 245,80 HKD. Eine starke Unterstützung warte mit der 200-Tage-Linie bei 238,71 HKD. "Der Aktionär" bleibe für BYD langfristig zuversichtlich. Kurzfristig kann es nach der starken Rally jedoch zu weiteren Rücksetzern kommen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link