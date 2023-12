Anleger können nach dem Kursrutsch eine Position wagen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe in den letzten Handelstagen deutlich verloren. Mit der Gewährung von Preisnachlässen zwischen 5.000 und 10.000 Renminbi (umgerechnet zwischen 650 Euro und 1.300 Euro) für einige Modelle hätten die Abverkäufe ihren Anfang genommen. Beschleunigt hätten sich diese, nachdem Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für den Wert zurückgenommen und das Kursziel für die Aktie von BYD von 630 Hongkong-Dollar (HKD) auf 140 HKD zusammengestrichen habe.JP Morgan halte am Montag dagegen und empfehle die Aktie weiterhin zum Kauf. Die Preissenkungen von BYD schürten unter den Investoren die Sorge vor einem anhaltenden Preiskrieg und hohen Beständen bei den Händlern. "Hinzu kommt ein zunehmender Wettbewerbsdruck durch Geely, Guangzhou Auto Aion, Li Auto, Changan und vor allem Huawei mit dem Modell Aito", habe Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian in einer Notiz geschrieben.Die schwache November-Performance der Aktie habe das Team von JP Morgan auch darauf zurückgeführt, dass BYD bei autonomen Fahrtechnologien stagniere. Dadurch könnten die kommenden Produkte des Unternehmens bei jüngeren Käufern an Attraktivität verlieren, so die Experten. Folge: Die BYD-Aktie habe in den letzten Handelstagen deutlich nachgegeben.Die Analysten der UBS dagegen sähen die Rabatte von BYD entspannt. "Die Preissenkungen der BYD Company stehen nicht nur im Einklang mit der Deflation bei den Rohstoffen, sondern auch relativ bescheiden im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Zum Beispiel haben sowohl Tesla und Nio ihre Preise um mehr als 30.000 Renminbi seit Jahresbeginn gesenkt", so Patrick Hummel von der UBS in seinem aktuellsten Research zu BYD.Positiv für die Aktie bleibe auch JP Morgan-Analyst Nick Lei. Er habe die Aktie am Montag auf "übergewichten" gestuft und begründe dies mit der rekordhohen Rentabilität und der niedrigen Bewertung.JP Morgan gehe davon aus, dass BYD sein Absatzziel von 3,0 Millionen in diesem Jahr erreichen werde. Im Jahr 2024 werde ein Absatz von 3,6 Millionen Fahrzeugen erwartet. Die Experten von JP Morgan würden dabei erwarten, dass BYD die hohe Profitabilität pro Einheit dank solider Exporte, eines verbesserten Absatzmix und sinkender Lithiumkosten halten werde. Das Kursziel sei zwar aufgrund des schwierigen Marktumfelds von 310 auf 270 HKD zurückgenommen worden. Die Empfehlung laute aber nach wie vor "übergewichten".Vormerken sollten sich Anlagern jedenfalls den 24. Januar. An diesem Tag finde der Tech-Day von BYD statt. Dabei solle unter anderem die Lösung für autonomes Fahren der High-End-Marke Denza vorgestellt werden.Aus fundamentaler Sicht habe es BYD in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie die hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery).In Zukunft werde BYD eine Matrix bilden, die die Marken BYD, Denza, Yangwang und Fang Cheng Bao, die die umfassende Nachfrage der Nutzer nach Fahrzeugen in allen Dimensionen und Szenarien abdecken würden. Aus technischer Sicht mache aktuell das überverkaufte Szenario Hoffnung auf ein Pullback bis 220,95 HKD. Dabei müsse die Supportmarke bei 206,08 HKD halten. Der Investment-Case bei BYD sei nach Ansicht von "Der Aktionär" nach wie vor intakt.