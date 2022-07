Rücksetzer bleiben Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe zuletzt Anleger wie auch Analysten immer wieder mit hervorragenden Zahlen bei Laune gehalten. Die zweite Jahreshälfte könnte sogar die eine oder andere Überraschung bieten. Sei die Aktie nach dem Kurrücksetzer eine Investition wert?Die guten Ergebnisse zuletzt seien unter anderem auf einen besseren Umsatzmix durch neu eingeführte Modelle mit höheren Marge zurückzuführen.Die HSBC gehe für die kommenden Monate davon aus, dass BYD mit einer besseren Preisgestaltung und einer positiven Umsatzdynamik ab dem Q3 dieses Jahres ein stärkeres Wachstumspotenzial beim Bruttogewinn freisetzen könne. Unterstützt durch das Hochfahren der Produktion neuer Fahrzeugmodelle und die Wiederbelebung der Nachfrage würden die Analysten davon ausgehen, dass BYD die "starke Absatzdynamik" in H2/2022 beibehalten könne. Das Kursziel der HSBC laute 443 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 55,40 Euro.Auch JP Morgan erwarte, dass BYD den positiven Trend fortsetzen werde. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Elektroauto-Hersteller noch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 ein "höherwertiges Produkt" oder eine neue Marke auf den Markt bringen werde, was das Produktportfolio ergänze und zu einer differenzierteren Positionierung führe.Bullish bleibe JP Morgan auch für das Batteriegeschäft, genauer gesagt die Blade Battery.Der Auftragseingang von BYD im Batteriegeschäft sei ein weiterer langfristiger Pluspunkt, so Analyst Nick Lai. Sein Kursziel laute 410 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 51,25 Euro.Die Marktdurchdringungsrate bei NEVs habe im Mai 2022 in China rund 25 Prozent betragen. Damit gebe es für die Zukunft genügend Wachstumspotenzial unter anderem für BYD. Dafür ist und bleibt BYD mit seinen verschiedenen Marken hervorragend positioniert, so Kauper. Die Modelle würden zusätzlich 2022 in Europa ausgerollt.