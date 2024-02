Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Es sei noch nicht lange her, dass Tesla-CEO Elon Musk vor den chinesischen Konkurrenten gewarnt habe. Ohne Handelsbarrieren würden diese die westlichen Autobauer demolieren. Die Angst sei nicht unberechtigt, habe BYD in Q4/2023 doch Tesla als weltgrößten E-Autobauer abgelöst. Zum Unmut Musks dürften die Chinesen den Druck aber wohl bald noch weiter erhöhen.Wie die japanische Zeitung Nikkei am Dienstag berichtet habe, plane BYD wohl eine neue Autofabrik in Mexiko zu eröffnen. Insidern zufolge Diese solle als Exportzentrum für die USA aufgebaut werden. Der Autobauer habe eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und verhandle derzeit mit den zuständigen Behörden über Bedingungen und Standort des Werks.Damit treibe BYD die internationale Expansion weiter voran. Bisher sei der Konzern vor allem in seinem Heimatland vertreten, habe dort in Q4 knapp 90 Prozent seiner Absätze erzielt. Doch um die Wachstumsraten zu halten, müsse BYD auch neue Märkte erschließen. Dazu würden die Chinesen bereits mehrere Autowerke bauen, unter anderem in Brasilien, Indonesien, Thailand und Ungarn. Mexiko sei in der Automobilbranche derweil kein unbeschriebenes Blatt, zahlreiche namhafte Konzerne würden dort produzieren. Auch Tesla plane, bei seinem südlichen Nachbarn ein Werk hochzuziehen. Für BYD könnte die Fertigung in Mexiko neben dem vorhandenen Know-how aber noch einen weiteren Grund haben.Ähnlich wie in Ungarn könnte der Hintergedanke des geplanten Werks sein, mögliche Handelsbarrieren zu umgehen. So würden BYD in der EU etwa hohe Zölle für den Import seiner Stromer drohen. In den USA sei der Konzern - wie die meisten chinesischen Autobauer - zumindest mit seinen Autos dagegen gar nicht vertreten, da die Importsteuer auf in China hergestellte Autos konkurrenzfähige Preise nahezu unmöglich mache. Aktuell werde in den Vereinigten Staaten sogar darüber nachgedacht, die Steuer in Höhe von aktuell 27,5 Prozent sogar noch weiter zu erhöhen.Bis zu einem möglichen Bau geschweige denn dem Produktionsstart des BYD-Werks in Mexiko dürften noch einige Zeit vergehen. Dennoch setze der Autobauer aggressiv auf die Internationalisierung, während die Stärke auf dem Heimatmarkt anhalte. Langfristig sehe "Der Aktionär" BYD positiv. Vorerst könnte jedoch die weltweit schwache Nachfrage nach E-Autos das Wachstum dämpfen.Anleger sollten bei BYD nicht ins fallende Messer greifen, so Julian Weber. Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 17,50 Euro. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link