Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,845 EUR +0,91% (25.09.2023, 16:44)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

247,80 HKD -0,16% (25.09.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,67 USD +0,80% (25.09.2023, 16:22)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Autobauer BYD treibe seine internationale Expansion immer weiter voran. Neben dem Verkauf seiner Autos in zahlreichen Märkten weltweit rücke zunehmend auch der Bau von Fabriken außerhalb Chinas in den Fokus. Letzte Woche habe BYD einen weiteren Standort ins Gespräch gebracht - und befinde sich damit auf den Spuren von Konkurrent Tesla.Konkret handele es sich dabei um Mexiko. Nachdem BYD letzte Woche mit dem Dolphin sein viertes New Energy Vehicle (NEV) auf den hiesigen Markt gebracht habe, habe BYD-Amerika-Präsidentin Stella Li nicht nur fünf weitere NEVs in Aussicht gestellt, sondern - abhängig von der Nachfrage - auch den Bau einer Fabrik. Vonseiten der mexikanischen Politiker sei das Interesse an einem Werk für E-Autos vorhanden. Im Vergleich zu China sei die Nachfrage in Mexiko allerdings noch deutlich geringer. 20.000 bis 30.000 Einheiten wolle BYD dort in den nächsten zwölf Monaten an den Mann bringen.Mit einer Fabrik in Mexiko wäre BYD nicht alleine. Zahlreiche Autobauer würden bereits in dem Land südlich der USA produzieren und die Anzahl wachse. Unter anderem wolle auch Tesla dort eine Gigafactory hochziehen.BYD selbst fertige seine Stromer bisher ausschließlich in China, werde aber zunehmend internationaler. In Thailand werde aktuell eine Fabrik zur Produktion von E-Autos und Batterien errichtet, zudem werde auch in Brasilien ein weiteres Werk folgen. Nachdem Pläne für die Übernahme eines Ford-Werks in Deutschland nicht umgesetzt worden seien, stehe nun also Mexiko als möglicher Standort im Raum.