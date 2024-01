Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem BYD in China bereits mit deutlichem Vorsprung die Spitzenposition im EV-Markt innehabe, rücke die internationale Expansion zunehmend in den Fokus. Wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe, wolle BYD seine Modelle ab nächster Woche auch in Indonesien verkaufen. Auf den ersten Blick ein wenig attraktiver Markt, doch die genauere Betrachtung lohne.Laut Prognosen der Rating-Agentur Fitch seien im vergangenen Jahr rund eine Millionen Fahrzeuge in Indonesien verkauft worden. In den ersten neun Monaten hätten sich NEVs (Plug-in-Hybride und reine Stromer) dabei für lediglich 5,9 Prozent des Absatzes verantwortlich gezeichnet.Doch das Land in Südostasien wolle die Verbreitung von E-Autos zukünftig deutlich beschleunigen, die Wachstumsraten seien bereits beachtlich. Von einer extrem niedrigen Basis mit 230 E-Autos 2020 habe sich der Wert bis 2022 auf 7.600 mehr als verdreißigfacht. Ende 2025 sollten bereits 400.000 elektrische Autos auf den Straßen Indonesiens fahren. Prognosen für 2030 würden jährliche Verkäufe von etwa 250.000 Einheiten voraussagen.Die hiesige Regierung locke daher mit Anreizen. Und auch die Bevölkerung scheine gewillt, bei der Transformation mitzuwirken. Einer Umfrage der University of Indonesia aus dem September 2022 zufolge möchten 70 Prozent der Bevölkerung ein elektrisches Fahrzeug kaufen.Eine weitere Chance für BYD biete sich in Indonesien in Sachen öffentlicher Verkehr. Noch vor 2030 solle in der Hauptstadt Jakarta die Busflotte vollständig elektrifiziert werden. Mehr als 10.000 neue Fahrzeuge würden hierfür benötigt. Für BYD biete sich dadurch die Möglichkeit, das vergleichsweise kleine Busgeschäft voranzubringen. Passend dazu würden sich Berichte über den Bau eines Bus-Werks in dem Indonesien halten.Indonesien könne sich für BYD zu einem interessanten Markt entwickeln. Dabei stelle das Land allerdings nur einen kleinen Teil der internationalen Expansion dar. Die neuen Märkte in Europa, Süd- und Lateinamerika und Südostasien dürften das Absatzwachstum auch künftig hochhalten.Für den "Aktionär" bleibt BYD, trotz des jüngsten Rücksetzers, eines der aussichtsreichsten Investments der Branche, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link