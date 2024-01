HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

195,30 HKD -4,82% (17.01.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Elektroauto-Hersteller werde auf dem "BYD Dream Day" am 24. Januar seine neuen Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und weitere Smart-Car-Technologien vorstellen. Bislang habe BYD, was die Software angehe, im Vergleich zum großen US-Konkurrenten Tesla weitaus weniger glänzen können. CEO Wang Chuanfu zeige sich zwar generell offen gegenüber diversen Fahrfunktionen. Was autonomes Fahren angehe, so habe sich der BYD-Chef in der Vergangenheit jedoch immer wieder zurückhaltend geäußert.Ferdinand Dudenhöffer warne aberdavor, den chinesischen Hersteller nicht ernst zu nehmen. "BYD sollte man auch in diesem Bereich nicht unterschätzen", sage der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär". Fakt sei, dass sich BYD in diesem Bereich steigern müsse, um konkurrenzfähig zu sein. Fortgeschrittene Systeme der Stufe 2 würden in China zunehmend zur Standardausstattung von Premiumfahrzeugen gehören. BYD habe kürzlich bekannt gegeben, dass es im Juli die behördliche Genehmigung erhalten habe, Level 3 ADAS auf Chinas Autobahnen zu testen. "BYDs Einführung der L3-ADAS-Technologie nächste Woche sollte einige positive kurzfristige Katalysatoren auslösen", sage Citi-Analyst Jeff Chung.Die Erwartungshaltung von Aktionären und Analysten an den "BYD Dream Day" sei hoch. BYD rolle ständig neue Modelle aus. Mit den Marken BYD, Denza, Yangwang und Fang Cheng Bao werde der EV-Hersteller in Zukunft die Nachfrage der Nutzer nach Fahrzeugen in allen Segmenten abdecken. Steigende Exporte und erhöhte Verkäufe im Luxus-Segment könnten die Erträgen im Jahr 2024 und 2025 steigern. Kurzfristig überwiege bei den Anlegern allerdings die Skepsis aufgrund der langsameren Verbreitung von Elektroautos, der zunehmenden Konkurrenz und der andauernden Rabattschlacht, die auf die Margen durchschlage. Am Dienstag sei die BYD-Aktie erneut unter Druck gekommen. Unterstützung bekomme das Papier jetzt bei 190 HKD (Hongkong-Dollar). Im Anschluss warte eine Unterstützung bei 186 HKD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:22,885 EUR -4,63% (17.01.2024, 15:25)