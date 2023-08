Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,89 EUR +4,83% (17.08.2023, 14:56)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

234,00 HKD +1,56% (17.08.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe sich das Chartbild bei BYD deutlich eingetrübt. Seit dem Jahreshoch Anfang August habe die Aktie in der Spitze rund 22% abgegeben. Doch nun habe es erste sowohl charttechnische als auch geldpolitische Signale gegeben, die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage und ein Ende des Abverkaufs machen würden.Konkret habe die People´s Bank of China (PBOC) zuletzt mehrere Signale der geldpolitischen Entspannung gesendet. Die PBOC wolle die chinesische Wirtschaft nach zuletzt schwachen Daten wieder ankurbeln, nehme aber auch eine Abwertung des Yuan in Kauf. Beide Entwicklungen könnten BYD langfristig zugutekommen. Zwar würden China-Aktien durch die Abwertung für ausländische Investoren unattraktiver. Andererseits aber dürfte die ohnehin stabile Nachfrage beim Autobauer weiter beflügelt werden. Der schwache Yuan komme zudem noch den Exporten zugute, was BYD bei der internationalen Expansion unterstützen sollte.Am Donnerstag habe ein Großteil der China-Aktien - darunter auch BYD mit einem Plus von 1,6% - infolge der Nachrichten wieder angezogen. Das Timing hätte dabei nicht besser sein können. Zuletzt habe das Papier den Kurs nach unten auf die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie bei 227,60 HKD (Hongkong-Dollar) genommen. Diese habe sich am Donnerstag aber einmal mehr als starke Unterstützung herausgestellt, was optimistisch stimme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: