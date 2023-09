Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nachdem die BYD-Aktie bis Mitte August zwischenzeitlich stark an Wert verloren habe, habe sie in der zweiten Monatshälfte einen Großteil der Verluste wieder wettmachen können. Die Erholung sei jedoch ins Stocken geraten. Der Kampf zwischen Bulle und Bär sei in vollem Gange. Darauf müssten Trader jetzt achten.Ein Beschleuniger für die dynamische Erholung in den letzten drei Wochen sei unter anderem das am 14. August entstandene Gap gewesen. Die Aktie sei in dieses hereingelaufen und habe es schließlich am 4. September geschlossen. Zudem sei der Kurs über den GD50 gestiegen, welcher sich bei 253,50 HKD befunden habe, sei aber bereits nächsten Tag wieder knapp darunter gefallen. Der Grund dafür könnte sein, dass das 61,8%-Fibonacci-Retracement nur leicht über dem GD50 gelegen habe und einige Investoren ihre Verkaufsorder auf diesem Niveau platziert hätten.Es gebe nun zwei Möglichkeiten, wie es mit der BYD-Aktie weitergehen könnte. Die erste sei, dass der Kurs über den GD50 steige und daraufhin das Juli-Hoch bei 280,08 Hongkong-Dollar (HKD) anpeile. Die zweite Möglichkeit sei, dass der Kurs weiter falle und das August-Tief bei 216,67 HKD als erste Unterstützung erreiche. Wahrscheinlicher sei jedoch die erste Variante, da der GD200 noch unterhalb des Kurses bei 231,96 HKD verlaufe und somit einen langfristigen Aufwärtstrend signalisiere. Dies bestätige auch der gestrige Handelstag. Nachdem die Aktie knapp drei Prozent tiefer als am Vortag eröffnet habe, habe sie den Tag immerhin mit einem Plus von 0,59 Prozent beendet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: