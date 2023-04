Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,245 EUR +0,55% (03.04.2023, 14:03)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

231,40 HKD +0,70% (03.04.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der März 2023 sei Geschichte und damit auch das erste Quartal des Jahres. Am Wochenende habe BYD bereits die Auslieferungszahlen für das erste Quartal präsentiert. Zwar sei der chinesische Autobauer mit 552.076 verkauften Einheiten hinter den Zahlen des Schlussquartals 2022 zurückgeblieben. Rivale Tesla habe BYD dennoch hinter sich lassen können.Der Hauptkonkurrent sei im selben Zeitraum auf 422.875 ausgelieferte Fahrzeuge gekommen. Bei den reinen Elektroverkäufen habe Tesla allerdings die Nase vorn. Fast schon wie gewohnt ei bei BYD auch in diesem Quartal mit 287.429 Einheiten gut die Hälfte der Verkäufe auf Plug-in-Hybride entfallen.Auf Jahressicht habe BYD einmal mehr glänzen können. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Verkaufszahlen im ersten Quartal um 92,8% gewachsen. Im März habe das Wachstum mit 207.080 ausgelieferten Autos sogar bei 97,5% gelegen. Damit nähere sich der Konzern trotz gestiegener Widerstände wie die weggefallenen Subventionen in China und Preisdruck von Seiten Teslas wieder Rekordwerten an. Im Dezember 2022 seien rund 235.000 BYD-Autos abgesetzt worden.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: