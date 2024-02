HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

171,70 HKD -0,64% (05.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Weltweit eingetrübte Aussichten für Elektroautos, Rabattaktionen und daraus resultierende, schwächer als erwartet ausgefallene Quartalszahlen im Schlussquartal 2024 hätten der BYD-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich zugesetzt. Parallel dazu hätten Experten reihenweise ihre Kursziele herabgesetzt, würden aber dennoch reichlich Potenzial sehen.Vom November-Hoch vergangenen Jahres habe das Papier des chinesischen Autobauers in der Spitze um über ein Drittel korrigiert. Die von Bloomberg geführten Analysten hätten ihr Kursziel in diesem Zeitraum um 13,1% auf aktuell 307,05 HKD (Hongkong-Dollar; rund 40,12 Euro) reduziert. Damit würden die Experten auf Sicht von zwölf Monaten im Schnitt allerdings noch immer ein Aufwärtspotenzial von rund 78,5% sehen. Die Analysten seien also noch optimistischer als die Investoren. Da der Kurs deutlich stärker als das Konsenskursziel nachgegeben habe, habe sich das Ertragspotenzial seit November mit 39,4% fast verdoppelt."Der Aktionär" sehe BYD aufgrund seiner Größe und der Profitabilität langfristig positiv positioniert und für anhaltende Rabattschlachten gerüstet. Das Umfeld für Elektroautobauer sei derzeit aber nicht gerade gut. Anleger sollten bei BYD nicht ins fallende Messer greifen. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:20,325 EUR -0,78% (05.02.2024, 16:47)