Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,695 EUR -0,32% (17.07.2023, 13:43)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD bleibe in der Erfolgsspur. Der Elektroauto-Hersteller habe zwischen Januar und Juni 641.350 E-Autos verkauft. Der Nettogewinn dürfte bei 10,5 bis 11,7 Mrd. Yuan (umgerechnet bis zu 1,46 Mrd. Euro) liegen, habe das Unternehmen aus Shenzhen mitgeteilt. Im besten Fall wäre das eine Steigerung zwischen 192 und 225 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung sei umso beeindruckender, da seit Monaten ein starker Preiskampf im EV-Segment tobe.BYD habe dank starker Verkaufssteigerungen bereits im Frühjahr den über Jahrzehnte in China dominierenden Autobauer VW als Marktführer abgelöst. Was den Verkauf von reinen Elektroautos angehe, so sei in China noch immer Tesla mit 564.742 Einheiten der Marktführer. BYD komme zwar in den ersten sechs Monaten auf 641.350 Autos, jedoch seien rund die Hälfte Plug-in-Hybride gewesen. 320.675 Fahrzeuge seien reine Stromer gewesen.Die Analysten hätten im Anschluss die gute Entwicklung bei BYD gelobt. "Das starke Ergebnis im ersten Halbjahr wurde durch das Volumenwachstum bei neuen Fahrzeugvolumen, Kostenkontrolle, sinkende Rohstoffpreise erzielt", so Jeff Chung von der Citi. Der Gewinn pro Fahrzeug habe im 2. Quartal bei 8.000 Yuan gelegen, nach gegenüber 7.500 Yuan im 1. Quartal. Chung habe an seinem sportlichen Kursziel von 602 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 68,50 Euro festgehalten.BYD befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs. Die Nachfrage nach E-Autos ziehe im Heimatmarkt weiter an, was die letzten guten Zahlen unterstreichen würden. Die Produktoffensive nehme Gestalt an. Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile in Europa erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Autobauer vor allem im EV-Segment eine hohe Qualität sowie innovative Softwarelösungen an den Tag legen würden.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link