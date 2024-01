Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe sich mit seinen technologisch guten und günstigen Fahrzeugen über China hinaus einen Namen gemacht. Dass der Konzern trotz der niedrigen Preise profitabel wirtschafte, liege auch an der Unternehmensstruktur. BYD verfüge über eine hohe Kontrolle seiner Lieferkette, die sich bald noch ausweiten könnte.Wie die Financial Times am Sonntag berichtet habe, habe BYD mit dem brasilianischen Unternehmen Sigma Lithium Gespräche über eine potenzielle Übernahme geführt. BYDs Brasilien-Vorstand habe erklärt, es seien Gespräche über eine mögliche Liefervereinbarung, ein Joint Venture oder eine Übernahme geführt worden. Das Zustandekommen eines Deals - insbesondere einer Übernahme - würde aus mehreren Gesichtspunkten Sinn ergeben.BYD sei im vierten Quartal letzten Jahres zum größten E-Autobauer der Welt aufgestiegen. Dabei habe der Konzern lediglich 10,3 Prozent der Verkäufe außerhalb Chinas erzielt. Mit der internationalen Expansion solle sich das aber ändern und der Autobauer so weiterhin kräftig wachsen. Unter anderem werde der Konzern auch in Brasilien eine Fabrik für E-Autos errichten. Da BYD auch seine Batterien selbst fertige, würden auch zunehmend große Menge an Batterie-Rohstoffen benötigt. Diese würde sich BYD mit einem frischen Deal sichern.Doch BYD würde mit einem Einstieg nicht nur die Versorgung mit Lithium sicherstellen, sondern das auch zu einem sehr guten Zeitpunkt. Nachdem die Preise für Lithiumkarbonat, das Endprodukt, welches Sigma herstelle, im November 2022 ein Allzeithoch erreicht hätten, seien diese seither um über 80 Prozent eingebrochen. Parallel dazu habe auch die Sigma-Aktie deutlich an Wert verloren. Seit Mai letzten Jahres stehe ein Minus von knapp 40 Prozent zu Buche. Das Unternehmen sei aktuell rund 2,9 Milliarden Dollar wert.Ein Einstieg bei Sigma wäre positiv zu werten. Die Unternehmen hätten sich jedoch nur vage zu dem Bericht geäußert. Es bleibe also abzuwarten, was wirklich Sache sei. BYD sei aber ohnehin solide aufgestellt und habe dank der internationalen Expansion - sollte diese Früchte tragen - noch reichlich Potenzial.Die aktuelle Schwäche bietet weiterhin eine aussichtsreiche Einstiegschance, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link