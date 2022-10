Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BYD habe seit ihrem Allzeithoch im Sommer ordentlich Federn lassen müssen. Zuletzt sei der Titel erneut unter eine Unterstützung gerutscht, ein weiterer Abverkauf sei daher wahrscheinlich. Doch charttechnisch würden sich die Zeichen für eine baldige Gegenbewegung mehren. An dieser Marke dürfte es soweit sein.Während die Aktie von BYD noch im Juni ihren bisherigen Kursrekord von 333 Hongkong-Dollar (HKD) aufgestellt habe, sei sie nun mit einem Abschlag von 45 Prozent zu haben. Am Montag sei sie zudem unter die Unterstützung bei rund 188 HKD gerutscht.Zwar sei die Aktie im Laufe des heutigen Mittwochs wieder über die Marke bis auf 194,20 HKD geklettert, doch seien die Bullen letztlich in ihre Schranken verwiesen worden. Mit einem Schlusskurs von 187,10 HKD habe der Titel das zuvor generierte Verkaufssignal bestätigt. Damit dürften die Bären weiter am Drücker bleiben und die BYD-Aktie die Unterstützung an der 170-HKD-Marke testen.Da sie dort in der Vergangenheit stark reagiert habe, sei davon auszugehen, dass die Bullen auch dieses Mal einen Gegenangriff starten würden. Zudem zeige sich sowohl beim RSI- als auch beim MACD-Indikator eine Divergenz zum fallenden Aktienkurs. Diese gelte als recht zuverlässiges Vorzeichen einer Gegenbewegung.BYD-Anleger müssten sich noch etwas in Geduld üben. Doch stünden die Chancen gut, dass bei 170 HKD eine starke Gegenbewegung einsetze. Der Titel bleibt vor allem für Anleger mit langem Atem interessant, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 26.10.2022)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link