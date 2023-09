Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,395 EUR +0,60% (08.09.2023, 15:13)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD wachse und wachse. Und das mit hoher Profitabilität. Ein Faktor, den viele Unternehmen häufig mit schwerwiegenden Folgen außer Acht lassen würden. Der Expansionskurs, die erhöhte Visibilität, die immer breitere Produktpalette und die steigenden Gewinne würden BYD attraktiv machen.BYD stimme den Markt bullish. Die jüngsten Zahlen seien stark gewesen und die Aussichten seien in Anbetracht der explodierenden Exporte beeindruckend. Der jüngste Rücksetzer scheine nun auch verkraftet zu sein.Das Unternehmen sei noch recht jung und wachse ohne Ende. Trotzdem seu der E-Auto-Bauer schon profitabel. Nicht nur deshalb könne der Titel schon fast als unverhältnismäßig billig betrachtet werden. Die historische Bewertung der BYD-Aktie der letzten zehn Jahre liege bei 53, das aktuelle KGV betrage 26. Für 2024 sei BYD mit einem Gewinnmultiple von 19 bezahlt. Zum Vergleich: Bei Tesla liege dieser Wert bei 52.Kurzum: Anleger bleiben bei der BYD-Aktie dabei, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link