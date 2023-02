Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,035 EUR -1,80% (15.02.2023, 14:12)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

236,20 HKD -1,01% (15.02.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,56 USD -1,10% (14.02.2023, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im letzten Jahr habe BYD bei den Autoverkäufen ein Wachstum von satten 150 Prozent vorweisen können. Und auch in diesem Jahr dürfte der Autobauer beim Absatz weiter zulegen. Aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe müsse BYD in vielen Bereichen die Kapazitäten ausbauen, was große Investitionen erfordere.Das habe sich zuletzt erneut gezeigt, als aus Umweltschutzdokumenten bekannt geworden sei, dass der Konzern eine weitere Batteriefabrik für umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro plane. Der Bau solle durch die 100-prozentige BYD-Tochter FinDreams Battery im chinesischen Zhengzhou erfolgen. Die jährliche Produktionskapazität für Blade-Batterien werde laut den Dokumenten bei 40 GWh liegen.Bei diesem Batterietyp handele es sich um eine von BYD entwickelte LFP-Batterie. Diese solle aufgrund ihres Aufbaus eine höhere Energiedichte und ein geringeres Risiko des Überhitzens haben. Unter anderem verbaue auch Konkurrent Tesla diesen Batterietyp in seinen Autos.Für BYD mache der Ausbau der Batteriekapazitäten Sinn, da der Konzern anstrebe, in diesem Jahr bis zu 4 Millionen Autos zu verkaufen. Dabei helfen dürfte vor allem der Kleinwagen Seagull, dessen Preis bei unter 100.000 Yuan (ca. 13.600 Euro) liegen werde. Der Seagull werde aller Voraussicht nach auf der Shanghai Auto Show im April vorgestellt.Die Aktie ist nach der 60-Prozent-Rally zwischen Ende Oktober und Anfang Januar wieder etwas zurückgekommen und schwankt aktuell um die 200-Tage-Linie bei 239,03 Hongkong-Dollar (HKD), so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD Co. Ltd. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: