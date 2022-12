Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,175 EUR +0,02% (21.12.2022, 19:55)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD sei nicht nur der weltweit größte Produzent von Elektroautos. Auch in der Batterieproduktion spiele der Konzern eine große Rolle. Da man neben seinen eigenen Autos auch Konkurrenten wie Toyota und angeblich sogar Tesla mit Batterien ausstatte, müssten regelmäßig die Fertigungskapazitäten ausgebaut werden.Wie lokale Medien am Wochenende berichtet hätten, habe BYD am Donnerstag die Produktion eines weiteren Werks für Batteriesysteme in China aufgenommen. Mit einer Kapazität von 1,9 GWh markiere die Linie allerdings erst den Anfang.Alle 15 Tage solle eine weitere Fertigungslinie in Betrieb genommen werden, bis im Mai alle geplanten 16 Linien mit einer Kapazität von insgesamt 30 GWh im Einsatz seien. Damit könne man den Bedarf von bis zu 600.000 Fahrzeugen jährlich decken und Erträge von mehr als 14 Milliarden Yuan oder umgerechnet 1,9 Milliarden Euro erzielen.BYD sei zuletzt in allen wichtigen Geschäftsbereichen gewachsen. Mit Blick auf die getätigten Investitionen sowie das regelmäßige Erschließen neuer Märkte dürfte das Wachstum auch weiterhin hoch bleiben. Auch die große Fertigungstiefe stimme zuversichtlich.Unter den Elektroautobauern ist BYD die erste Wahl, so Julian Weber von "Der Aktionär". Das China-Risiko sollten Anleger aber zumindest im Hinterkopf behalten. (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link