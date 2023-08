Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,285 EUR +4,18% (29.08.2023, 12:50)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

237,80 HKD +5,60% (29.08.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,45 USD +2,18% (28.08.2023, 21:54)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag nach Börsenschluss in Hongkong habe BYD detaillierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Große Überraschungen hätten Anleger hier nicht zu erwarten gehabt, da der Autobauer bereits im Juli vorläufige Zahlen geliefert habe. Die Aktie lege am Dienstag dennoch deutlich zu und erobere eine wichtige Marke zurück.Der Nettogewinn für die Monate Januar bis Juni habe bei rund 11,0 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Euro) gelegen. Damit habe BYD den Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Der Umsatz sei in dieser Zeit um rund 73 Prozent auf 260,1 Milliarden Yuan gewachsen.Für das zweite Quartal ergebe sich anhand der gemeldeten Zahlen somit bei einem Umsatz von 140,0 Milliarden Yuan und ein Gewinn von 6,8 Milliarden Yuan. Damit habe der Gewinn in der Prognosespanne des Unternehmens zwischen 6,4 und 7,6 Milliarden Yuan gelegen und dem zweithöchsten Quartalsplus nach dem Schlussquartal 2022 entsprochen.Zwar sei auch an BYD der vor allem in China tobende Preiskampf auf dem Automarkt nicht spurlos vorbeigegangen. So habe sich das Gewinnwachstum im zweiten Quartal (+114 Prozent) gegenüber dem ersten Quartal (+460 Prozent) deutlich verlangsamt und auch der Umsatz habe langsamer zugelegt als in den vorherigen Quartalen. Allerdings sei die Bruttomarge - anders als etwa beim Rivalen Tesla , bei dem die Profitabilität zurückgegangen sei - in diesem Zeitraum um etwa einen Prozentpunkt auf 18,7 Prozent gewachsen. Somit zeige sich das Geschäft auch in dem aktuell schwierigen Marktumfeld widerstandsfähig und das Wachstum sei dennoch beachtlich.Die langfristigen Aussichten sind bei BYD dank internationaler Expansion und des starken Portfolios ohnehin intakt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: