Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,59 EUR -4,99% (29.01.2024, 17:59)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

186,10 HKD -2,16% (29.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,38 USD -5,28% (29.01.2024, 17:45)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe BYD seine vorläufige Gewinnschätzung für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der chinesische Autobauer habe mit mehr als drei Millionen verkauften Fahrzeugen einen neuen Auslieferungsrekord markiert. Davon beflügelt, seien auch die Gewinne deutlich angewachsen. Die Sache habe jedoch einen Haken.Konkret habe BYD im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 29 bis 31 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 3,7 bis 4,0 Milliarden Euro verbucht. Das entspreche zwar einem Anstieg von 75 bis 87 Prozent, jedoch habe sich das Gewinnwachstum damit deutlich verlangsamt. Im Vorjahr habe sich der Ertrag allerdings auch um das 4,5Fache gesteigert und somit für eine hohe Basis gesorgt. Deutlich schwerer dürfte derweil wiegen, dass BYD die Prognose der von Bloomberg geführten Analysten verfehlt habe. Diese hätten im Schnitt 31,5 Milliarden Yuan erwartet.Beim Umsatz hätten die Experten mit 612,1 Milliarden Yuan (78,9 Milliarden Euro) gerechnet. Damit sei es BYD gelungen, die Marge trotz widriger Umstände weiter zu steigern.Der schwächer als erwartet ausgefallene Gewinn setze die BYD-Aktie weiter unter Druck. Auch im laufenden Jahr dürften Preisnachlässe bei BYD auf die Marge drücken. Langfristig sehe "Der Aktionär" das Unternehmen wegen der operativen Fortschritte und der starken Positionierung allerdings positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: