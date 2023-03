Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,315 EUR -0,13% (09.03.2023, 14:21)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

219,00 HKD +0,74% (09.03.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,75 USD -0,43% (08.03.2023, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD verkaufe neben Autos und Batterien auch Nutzfahrzeuge. Diese Sparte habe sich 2022 mit einem Absatzanteil von unter einem Prozent jedoch kaum bemerkbar gemacht. Mit einer Milliarden-Investition möchten die Chinesen das nun ändern und den Markt für elektrische Nutzfahrzeuge aufmischen. Der Zeitpunkt könnte sich als perfekt erweisen.Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen mitgeteilt habe, wolle BYD bis 2025 einen Betrag von mehr als 20 Milliarden Dollar in seine Nutzfahrzeugsparte investieren. Ein Großteil der Ausgaben sei für Forschung, Produktentwicklung und Kapazitätserweiterungen vorgesehen.Kritiker elektrischer Nutzfahrzeuge würden oft auf deren Ineffizienz wegen zu schwerer Batterien hinweisen. Allerdings sehe sich BYD mit seiner Blade-Batterie hier gut positioniert. Diese maximiere laut BYD die Energiedichte und minimiere das Fahrzeuggewicht. Ein Teil der Investitionen werde nun in den Umbau der Plattform für Nutzfahrzeuge und der Batterie fließen, sodass diese aufeinander abgestimmt seien.Der Zeitpunkt der Offensive könnte sich für BYD als goldrichtig erweisen. So könnte das durch den Wegfall von chinesischer Subventionen drohende, langsamere Wachstum bei PKWs kompensiert werden. Zudem dürften die Verkaufszahlen von Bussen, LKWs und anderen kommerziellen Fahrzeugen nach dem Wegfall der strikten Corona-Beschränkungen in China deutlich anziehen. Das zeige sich auch bei BYD: Nachdem der Absatz an Nutzfahrzeugen seit 2020 kontinuierlich bis auf rund 10.000 Einheiten zurückgegangen sei, seien in den ersten beiden Monaten des Jahres bereits über 3.000 Einheiten verkauft worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: