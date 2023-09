Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die EU eine Untersuchung gegen Chinas Unterstützung für Hersteller von Elektroautos eingeleitet. Diese seien massiv vom Staat subventioniert, was in Europa zu Wettbewerbsverzerrungen führe, habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt. Die Aktie von BYD sei im Anschluss unter Druck geraten."Jedes Land kann Elektroautos subventionieren oder unterstützen. Warum jetzt die EU sich als Oberlehrer für China aufspielen will versteht kein Mensch. China wird auf Maßnahmen antworten und das wird der deutschen Autoindustrie großen Schmerz zufügen", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Anleger sollten sich also keine allzu großen Sorgen machen. Fundamental betrachtet gehe es bei BYD ohnehin in die richtige Richtung. Der Roll-out neuer Modelle laufe. Diese würden das Wachstum beschleunigen und den Vorsprung in Sachen Innovation, Software und Konnektivität vor den deutschen Herstellern noch untermauern.Auch charttechnischer Sicht biete sich ein anderes Bild. "Die Aktie von BYD steht wohl kurz vor einem deutlichen Absacker. Die Unterstützung bei 242,68 HKD wurde zuletzt binnen kurzer Zeit sechsmal getestet. Ein Bruch dieser Marke (242,68 HKD) könnte eine kurzfristig hochschnellende Volatilität nach sich ziehen. Diese könnte gemessen an den Bollinger-Bändern dann sogar bis zu 214,79 HKD führen. Das kurzfristige Rückschlagspotenzial - den Bruch der Unterstützung vorausgesetzt - würde dann Minus 11,50 Prozentpunkte betragen. Somit gilt es aktuell ganz genau auf besagte 242,68 HKD zu achten", so Chattechnik-Experte Martin Utschneider.Die EU-Untersuchung sollte nicht zu hoch bewertet werden. Die internationale Expansion von BYD sollte langfristig nicht in Gefahr sein. Der chinesische Marktführer BYD werde in diesem Jahr weltweit rund drei Millionen Fahrzeuge herstellen und verkaufen. Das sei das Niveau von BMW und Mercedes. Dadurch werde BYD Skaleneffekte nutzen und die Margen im E-Auto-Segment immer weiter steigern.Charttechnisch sollten Anleger abwarten, bis sich das Bild aufgehellt hat, was mit dem Überwinden der 100-Tage-Linie bei 249,07 Hongkong-Dollar verbunden wäre, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2023)