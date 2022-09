Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die NEV-Verkäufe des chinesischen Konzerns seien im August auf 174.915 Fahrzeuge geklettert. Das bedeute den sechsten Rekordmonat in Folge. Die Gesamtzahl der verkauften Stromer habe sich damit in diesem Jahr auf 978.795 Einheiten erhöht. Damit lieg BYD im Plan. Der Elektroauto-Hersteller wolle in diesem Jahr 1,5 Mio. Elektroautos verkaufen. Darüber hinaus werde BYD ein Luxus-Modell im EV-Segment ausrollen.Fundamental sehe es nach wie vor gut aus. Und dennoch sei die BYD-Aktie zuletzt böse unter die Räder gekommen. Die Anteilsverkäufe von Star-Investor Warren Buffett hätten für Unsicherheit unter den Börsianern gesorgt."Aktuell notiert das Papier von BYD bei rund 222 Hongkong-Dollar (HKD). Der seit dem 06.07.2022 eingeschlagene Abwärtstrend hat sich zuletzt nicht nur bestätigt, sondern sogar noch dynamisiert. Obere Trendlinie und der 38-Tage-Durchschnitt bei rund 285 HKD waren die vermuteten Hürden. Aktuell ist nun auch die 200-Tage-Linie (260 HKD) unterschritten. Das Exhausting-Gap vom 01.09.2022 zeigt, mit welcher Dynamik die Aktie aus ihrem Abwärtstrend nach unten herausgefallen ist. Trendfolge-Indikatoren wie MACD oder Ichimoku weisen auf eine mittelfristig weiterhin abwärts gerichtete Tendenz hin. Kurzfristindikatoren wie die Slow-Stochastik sind ebenfalls bestenfalls neutral. Daher liegt das primäre Augenmerk aktuell auf der Supportlinie bei rund 206 HKD. Diese könnte durchaus ein Wegweiser für die kurz- bis mittelfristige Entwicklung werden. Bei einem Unterschreiten käme dem Support bei 191 HKD sehr große Bedeutung zu. Hält die 206´er-Supportlinie ist allerdings bei rund 240 HKD schon wieder der "Deckel drauf"", sage Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Fundamental sei bei BYD alles im Lot. Die Verkaufszahlen würden steigen, neue Modelle würden ausgerollt. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau eine erste Position wagen. Sollte die BYD-Aktie weiter abrutschen, könne bei 191 HKD oder umgerechnet 24,50 Euro nachgefasst werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: