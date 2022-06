Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

36,015 EUR -2,53% (21.06.2022, 10:19)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

299,20 HKD -0,66% (21.06.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

37,45 USD +4,01% (17.06.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mitte Mai habe die Aktie des chinesischen Autobauers BYD richtig Gas gegeben. Innerhalb von einem Monat habe sie über 50 Prozent an Wert zulegen können. Starke Verkaufszahlen sowie ein möglicher Batterie-Deal mit Tesla hätten dem Titel Auftrieb verliehen. Besonders spannend werde es nun aber für Trader.Nach einem erfolgreichen Test der Unterstützungszone um 205 Hongkong-Dollar (HKD) sei der BYD-Aktie erneut ein Rebound geglückt. Mit dem Sprung über die Widerstände an der Horizontalen bei 244 HKD und dem GD200 bei 255 HKD habe sich der Aufwärtstrend beschleunigt.Angekommen an dem massiven Widerstand am Rekordhoch bei 324,60 HKD habe schließlich die Rally gestoppt und die Aktie konsolidiere seitdem in Form eines abfallenden Kanals. In Kombination mit dem steilen Anstieg zuvor stelle dies aus charttechnischer Sicht eine bullishe Flaggen-Formation dar. Aufgelöst werde diese, wenn nun der Bruch der oberen Kanalbegrenzung bei etwa 302 HKD glücke. Ein Sprint über das Rekordhoch wäre dann das finale Kaufsignale für eine anhaltende Rally bis zum nächsten technischen Etappenziel bei 340 HKD. Das bevorstehende Golden Cross könnte hierfür die entscheidenden Impulse liefern. In einem stark bullishen Szenario wären läge das rechnerische Kursziel bei 400 HKD.Die BYD-Aktie habe sich im zuletzt volatilen Marktumfeld hervorragend entwickelt. Neues Potenzial ergebe sich, sobald das Papier die Flaggen-Formation und das bisherige Allzeithoch bei 324,60 HKD nehme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: