Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vielleicht sei BYD-Chef Wang Chuanfu nicht derart schrill und laut im Vergleich zu Tesla CEO Elon Musk. Aber Chuanfu sei ähnlich revolutionär wie Musk einzustufen: Während die deutschen Hersteller noch immer zu zögerlich in Sachen Elektromobilität agieren würden, habe Chuanfu im Februar 2022 ohne großes Tamtam den Stecker gezogen, sprich, er habe die Produktion von Verbrennern eingestellt und den Fokus vollständig auf die Herstellung von Elektroautos gelegt. Damit habe Chuanfu BYD gleichzeitig ein neues, positives Image verpasst."Die Wettbewerbslandschaft in der Autoindustrie hat sich verändert", habe Bridget McCarthy, Leiterin des China-Geschäfts des Shenzhen ansässigen Hedgefonds Snow Bull Capital gesagt, der sowohl in BYD als auch in Tesla investiert habe. "Es geht nicht mehr um die Größe, sondern um die Geschwindigkeit, mit der die Hersteller Innovationen vorantreiben. BYD hat schon vor langer Zeit begonnen, sich darauf vorzubereiten und jetzt muss der Rest der und jetzt muss der Rest der Branche versuchen, aufzuholen."Vor wenigen Tagen habe Wang Chuanfu bekanntgegeben, dass sich BYD auch im Markt für Luxusautos breitmachen wolle. Auch was neue Fahrfunktionen angehe, habe BYD zuletzt Neuigkeiten präsentiert. Der Elektroauto-Hersteller habe von der Stadt Shenzhen eine Genehmigung für autonomes Fahren der Stufe 3 auf Autobahnen zu Testzwecken erhalten.Für Spannung jedenfalls sei gesorgt: Am 24. Januar werde BYD einen Technologietag veranstalten, um seine eigenen Entwicklungen für autonomes Fahren vorzustellen, was nach Ansicht von Nick Lai, Analyst bei J.P. Morgan, ein wichtiger Katalysator für die Aktie sein könne. Anleger müssten die Entwicklung aber genau verfolgen. Immer wieder würden neue Wettbewerber das Spielfeld betreten, wie zuletzt Huawai oder Xiaomi.Die Lieferkette sei gleichzeitig auch das große Plus von BYD. Die Chinesen seien nicht auf andere Batteriehersteller angewiesen, sondern würden die Batteriezellen selbst produzieren. Die Blade-Battery werde auch an andere Hersteller geliefert. Zuletzt habe die Aktie ausgehend von der Marke von 200 HKD (Hongkong-Dollar) wieder nach oben gedreht, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link