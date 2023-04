Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,85 EUR +3,37% (17.04.2023, 16:31)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

231,80 EUR +2,20% (17.04.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In Europa sei der chineische Konzern zwar bereits aktiv und biete bisher drei Modelle zum Kauf an. Der Anteil am Gesamtabsatz sei allerdings äußerst gering. Nun schalte BYD einen Gang hoch und wolle noch in diesem Jahr zwei neue Modelle in Europa auf den Markt bringen.Konkret handele es sich bei den für den europäischen Markt geplanten Modellen um das Kompaktmodell Dolphin und den Rivalen des Tesla Model 3, den Seal. Vorbestellungen sollten ab diesem Sommer möglich sein, die Auslieferungen sollten ab dem vierten Quartal erfolgen. Während in China aktuell ein Preiskrieg v.a. bei Elektroautos drohe, erhoffe sich BYD in Europa höhere Verkaufspreise. So werde erwartet, dass der Seal etwa für das Doppelte der in China fälligen circa 30.000 Euro eingeführt werde.Die BYD-Aktie habe am Montag an der Heimatbörse in Hongkong um 2,2% zugelegt. Damit sei die 200-Tage-Linie bei 229,17 HKD (Hongkong Dollar) überwunden und ein frisches Kaufsignal generiert worden. Am Widerstand bei rund 233 HKD sei das Papier jedoch abgeprallt. Sollte dieser überwunden werden, hätte die Aktie Luft bis an die 250-HKD-Marke - das wären umgerechnet rund 29,10 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: