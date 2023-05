Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,58 EUR -5,22% (25.05.2023, 20:51)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

234,60 HKD -5,40% (25.05.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,58 USD -5,37% (25.05.2023, 20:35)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die schärfsten Konkurrenten im Bereich Elektroautos kämen nicht aus den USA, sondern aus China. So sehe es zumindest der CEO von Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ), dem fünftgrößten Autobauer der Welt. Unter anderem im Bereich Batterien hätten die Chinesen die Nase vorne. Die BYD-Aktie habe am Donnerstag dennoch einen Dämpfer hinnehmen müssen.In seiner Rede auf dem Sustainable Finance Summit der US-Bank Morgan Stanley habe Ford-CEO, Jim Farley, am Donnerstag gesagt, er betrachte im E-Auto-Sektor nicht Toyota ( ISIN JP3633400001 WKN 853510 ) oder General Motors als die größten Rivalen seines Unternehmens, sondern die chinesischen Autobauer. Als Beispiel habe Farley BYD genannt, denen es gelungen sei, erst in China erfolgreich zu sein und jetzt nach Europa zu expandieren.Außerdem habe der Ford-CEO die Entwicklungen gelobt, die BYD im Bereich der billigeren Natrium-Ionen-Batterietechnologie, die Lithiumbatterien ersetzen könnten. Damit sei er ins gleiche Horn gestoßen, wie zuletzt Philip Ripman, Portfoliomanager bei Storebrand Asset Management.Nachdem die BYD-Aktie zum Wochenauftakt noch die Hürde von 250,00 Hongkong-Dollar (HKD) überwunden habe, habe der Kurs am Donnerstag rund fünf Prozent nachgegeben und dabei auch die Unterstützung 237,17 Hongkong-Dollar durchschlagen. Der nächste Support verlaufe bei 231,80 Hongkong-Dollar.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: