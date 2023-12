Ähnlich verfahre der US-Autobauer Tesla. Er übernehme ab dem 18. Dezember die ausgefallene Förderung für Bestellungen des Modells 3/Y, die bis Ende des Jahres ausgeliefert worden wären. Das habe der E-Autobauer auf X, dem früheren Twitter, mitgeteilt.



Für Dudenhöffer stünden die Profiteure der aktuellen Entwicklung fest: "Gewinner sind Tesla und die Chinesen wie BYD. Da China mit Vollgas weiter in das Elektroauto geht, werden 2025 mehr als sieben Millionen Elektroautos in China verkauft werden. Das ist ein großes Zaubermittel, um die besten Kostenpositionen zu besetzten. Der Wettbewerbsvorteil für Tesla und China wird sehr groß werden. Wer den Heimatmarkt liegen lässt, lässt seine Industrie verkümmern", sage der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem plötzlichen Ende der Kaufprämie für Elektroautos würden Kunden in die Röhre schauen. Die Industrie protestiere und beklage einen Vertrauensverlust in die Politik. Die Branche erwarte nun einen langsameren Anstieg der Verkaufszahlen von E-Autos. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gehe noch einen Schritt weiter: "Die Entwicklung der Elektromobilität bricht in Deutschland ab", sage Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Bevor die Bundesregierung ihre Budgetplanung habe korrigieren müssen, sei vorgesehen gewesen, noch bis Jahresende eine Kaufprämie für Neuwagen von bis zu 4.500 Euro zu gewähren. Hinzu sei eine hälftige Zulage der Hersteller gekommen, also bis zu 2.250 Euro. Zum 1. Januar 2024 sollte die staatliche Prämie auf 3.000 Euro gesenkt werden und dann Ende 2024 auslaufen. Nun entfalle das alles.Die Regierung habe den Verbrauchern versprochen, sie unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf eines E-Pkw zu unterstützen, habe die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, gesagt. "Diesen Menschen jetzt den Zuspruch zu verwehren, weil man weiterhin am Zulassungs- statt am Kaufdatum eines E-Autos festhalten will, untergräbt das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Verlässlichkeit der Politik."Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer habe zum Aus der E-Auto-Förderung eine klare Meinung: "Die Entwicklung der Elektromobilität bricht in Deutschland ab. Der Preisunterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto beträgt ohne die Prämie mehr als 10.000 Euro. Habeck hat das Signal gegeben, dass die Menschen wieder Verbrenner kaufen sollen. Am Verbrenner verdienen die Autobauer Geld, beim Elektroauto machen sie heute schon Miese. Warum sollten sie noch mehr Miese machen mit hohen Rabatten? Es geht seinen Weg und Deutschland wird "abgehängt", beim Klima, beim Elektroauto und natürlich in der Ladeinfrastruktur und im Zulieferfeld. Warum sollte ein Ladesäulenbetreiber jetzt neue Ladesäulen aufstellen? Warum sollte Wolfspeed Hableiter für Elektroautos im Saarland bauen, wenn die Entwicklung auf Stillstand steht? Warum sollte Batteriehersteller in Deutschland investieren? Alles ein sehr betrübliches Szenario in das Habeck Deutschland versetzt", sage Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär".Die abrupt gestrichene staatliche Kaufprämie für E-Autos werde von immer mehr Autobauern selbst übernommen - zumindest befristet. Nach den Ankündigungen mehrerer Hersteller zu Wochenbeginn hätten am Dienstag weitere Produzenten nachgezogen. Wer sich in diesen Tagen also einen Neuwagen mit Elektroantrieb zulege, habe je nach Hersteller noch Chancen auf die volle Förderung. Konkret bedeute das einen Zuschuss von bis zu 6.750 Euro.Der Autokonzern Stellantis mit den Marken Peugeot, Opel, Fiat und Jeep wolle die volle Prämie von bis zu 6.750 Euro für Elektrofahrzeuge zahlen, die nach den bisherigen Richtlinien förderungsfähig gewesen sei. Das habe das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Zudem wolle Stellantis für bereits bestellte E-Fahrzeuge, die von ihren Besitzern bis zum 29. Februar 2024 zugelassen würden, die ursprünglich geplante gesenkte Prämie von bis zu 4.500 Euro übernehmen.Volkswagen habe von einem "tiefen Vertrauensverlust" gesprochen, sich aber zunächst zu möglichen höheren Rabatten oder Kulanzregelungen geäußert.BMW habe "Verständnis für die angespannte Haushaltslage und die daraus resultierenden Entscheidungen der Bundesregierung" geäußert. "Langfristig müssen sich neue Technologien selber am Markt tragen."Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio übernehme nach dem abrupten Förderstopp ebenfalls den staatlichen Anteil der Kaufprämie bei Bestellungen bis Jahresende und Auslieferung bis Ende Januar selbst. Das habe das Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt.Auch MG "übernimmt für alle Bestellungen vor dem 18. Dezember, für die keine rechtzeitige Zulassung möglich war, den Umweltbonus in gleicher Höhe selbst".