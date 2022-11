Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe im Oktober abermals starke Verkaufszahlen vorgelegt. Mit erneut mehr als 200.000 verkauften Fahrzeugen habe der E-Autobauer seine Fahrzeugverkäufe zum achten Mal in Folge gesteigert. Die starke Entwicklung der letzten Monate habe Warren Buffett dennoch nicht davon abgehalten, über seine Holding Berkshire Hathaway erneut Anteile zu verkaufen.In diesem Jahr habe die Investmentlegende die Beteiligung an BYD bereits zwei Mal reduziert. Wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgehe, habe Berkshire Hathaway zum 1. November rund 3,3 Millionen Aktien für 560 Millionen Hongkong Dollar (HKD) (72 Millionen Euro) verkauft. Damit halte Buffett noch 17,9 statt zuvor 18,2 Prozent der BYD-Aktien.Im August und September hätten die Verkäufe durch die Buffett-Holding heftige Reaktionen am Aktienmarkt ausgelöst und den Kurs von BYD teils zweistellig einbrechen lassen. Ganz anders am Freitag: Trotz eines leichten Dämpfers durch den Verkauf seien die in Hongkong gehandelten Papiere des Autobauers mit einem Plus von über 5 Prozent aus dem Handel gegangen.Das dürfte auch mit der starken Geschäftsentwicklung zusammenhängen. Im Oktober habe BYD 217,816 Fahrzeuge an den Mann gebracht. 169 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 114.361 Einheiten hätten die Plugin-Hybride erneut etwas mehr als die Hälfte der Verkäufe ausgemacht. Von reinen Elektrofahrzeugen habe der Autobauer 103.17 Einheiten verkauft. Der Rest sei auf kommerzielle Fahrzeuge wie Elektrobusse entfallen.BYD sei durch die Korrektur auf ein überaus reizvolles Bewertungsniveau zurückgefallen. Die Wachstumsraten seien weiterhin hoch und die Modelle innovativ. Werde Staatschef Xi die Corona-Politik nur etwas lockern und die Wirtschaft mit weiteren Subventionen anschieben, seien deutlich höhere Notierungen möglich. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass ein Investment äußerst risikoreich ist, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 07.11.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link