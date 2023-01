Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,125 EUR -1,00% (13.01.2023, 19:33)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

230,60 HKD +0,96% (13.01.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,45 USD -0,84% (13.01.2023, 19:10)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Automobil-Hersteller plane wohl eine neue Produktionsstätte in Vietnam. Damit wolle das Unternehmen wahrscheinlich seinen aggressiven Expansionsplan in den indischen Elektromobilitätsmarkt vorantreiben. Noch handele es sich zwar nur um ein Gerücht, doch die Einzelheiten seien vielversprechend.Unter Berufung auf drei anonyme Quellen befinde sich BYD, laut Reuters, bereits in Gesprächen, um einen passenden Ort für die Produktion verschiedener Autoteile in Vietnam zu finden. Bisher sei allerdings noch nicht klar, welche Teile das Unternehmen in Vietnam herstellen würde. Auch ob die Produktion von Batterien enthalten sei, stehe noch nicht fest.Das Investment in den neuen Standort solle rund eine viertel Milliarde Dollar betragen. Damit dürfte der chinesische Auto-Hersteller seinen Plan, weiter auf den indischen Markt vorzudringen, verfolgen. Bis 2030 wolle das Unternehmen einen Marktanteil von 40 Prozent erreichen, wie das Unternehmen auf der indischen Auto Expo 2023 mitgeteilt habe.Die Expansionspläne von BYD würden vielversprechend klingen. Gelinge es dem Unternehmen eine starke Marktposition in Indien zu erlangen, sei die Aktie zu aktuellen Kursen deutlich unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: