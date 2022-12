Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,845 EUR -1,45% (09.12.2022, 15:54)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

215,00 HKD +1,03% (09.12.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD drücke aufs Gas. Der chinesische E-Autobauer wolle seine Modelle bald in Malaysia ausrollen. Spannend dabei: Für den Vertrieb der Fahrzeuge werde BYD eine Kooperation mit Sime Darby Motors eingehen.BYD wolle laut einem Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg in Malaysia Fuß fassen. Zu diesem Zweck hätten die Chinesen eine Vereinbarung mit Sime Darby Motors getroffen. Demnach solle Sime Darby Motors im Rahmen einer umgerechnet 113 Millionen Dollar schweren Zusammenarbeit als exklusiver Vertriebspartner in Malaysia fungieren. Der erste Showroom solle noch in diesem Monat eröffnen, im kommenden Jahr solle die Zahl der Standorte auf 20 steigen. Bis Ende 2024 solle sich diese Zahl nochmals verdoppeln.Wichtig: Durch den Deal erweitere BYD die Liste seiner Exportziele, die bereits Nord- und Südostasien sowie Australien, Europa und Lateinamerika umfassen würden. In Malaysia solle das Flaggschiffmodell Atto 3 in der Standardversion für 148.800 malaysischer Riggit (rund 32.000 Euro) erhältlich sein.An der Hongkonger Börse habe die BYD-Aktie unterdessen zum Wochenausklang leicht zugelegt und mit dem Sprung über den exponentiell gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (EMA 50) bei 214,50 Hongkong Dollar (rund 26,14 Euro) ein frisches Kaufsignal generiert. Nach der jüngsten Korrektur könnte aus charttechnischer Sicht nun ein erneuter Kursanstieg folgen.BYD ist und bleibt unter den chinesischen Elektroautobauern die erste Wahl, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.