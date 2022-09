Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,40 EUR -1,13% (30.09.2022, 16:28)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

194,40 HKD -3,19% (30.09.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Wer sich heute ein Elektroauto bestelle, müsse mit Wartezeiten bis zu einem Jahr rechnen. BYD sehe darin seine Chance zur Expansion: Drei Elektroautos sollten künftig in Europa über die Straßen rollen - auch in Deutschland. Jetzt rücke der chinesische Autobauer mit den Vorverkaufspreisen heraus."Europa ist die Wiege der Autoindustrie und hat einen starken Innovationsgeist", so BYD-Chairman Wang Chuanfu. Der Konzern wolle die drei Elektroautomodelle in Norwegen, Schweden, Dänemark, in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland anbieten. Vor Ende des Jahres sollten Frankreich und Großbritannien hinzukommen.Das Einstiegsmodell sei der Atto 3. Dabei handele es sich um einen Kompakt-SUV, der speziell für europäische Kunden entwickelt worden sei. Kosten solle er 38.000 Euro. Das zweite Modell sei der Han EV. Ihn bezeichne BYD als "schnittige und sportliche Limousine" - natürlich elektrisch betrieben. Dritter im Bund sei der siebensitzige SUV Tang EV. Er sei in Norwegen bereits auf dem Markt. Der Preis für beide Modelle liege bei jeweils 72.000 Euro. Die Preise könnten in den unterschiedlichen Märkten voneinander abweichen. Der vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis werde auf dem Pariser Autosalon vom 17. bis 23. Oktober bekannt gegeben.