HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

182,90 HKD -0,65% (09.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei der BYD-Aktie würden sich nach einigen freundlichen Tagen erneut Erschöpfungserscheinungen abzeichnen. Der chinesische Autobauer stecke in einer kniffligen Lage. Zum einen sei das Unternehmen wie viele weitere zwischen den Fronten der Regulierungsbehörden in China und der EU geraten. Im Oktober sei bekannt geworden, dass die EU über potenzielle Strafzölle für den Import einiger chinesischer Automarken ermittele. Auf der anderen Seite sei die chinesische Regierung fest entschlossen, die heimische Wirtschaft und den Aktienmarkt weiter zu stabilisieren. Hierzu seien gleich mehrere Maßnahmen in den vergangenen Tagen und Wochen ergriffen worden.Die Bullen hätten in dieser Woche die neuen Stützungsmaßnahmen der Regierung genutzt, um einen wichtigen Erholungsversuch zu starten. Kurz vor dem Mehrjahrestief und der massiven Unterstützungszone im Bereich zwischen 160 bis 165 HKD (Hongkong-Dollar) sei die Unterstützungsmaßnahme genau richtig für die Aktie gekommen. Kurzzeitig habe auch das Handelsvolumen angezogen, jedoch zeige sich nur wenige Tage später bereits wieder Schwäche und das Volumen sinke. An der 190-HKD-Marke habe sich ein neuer Widerstand gebildet, der bereits zwei Mal abgewiesen worden sei. Die Bullen müssten in den kommenden Tagen diese Marke knacken, da sonst ein erneuter Rücksetzer an das Jahrestief folge.Bei der BYD-Aktie sei die Gefahr eines weiteren Abverkaufes noch nicht gebannt. Anleger sollten Ruhe bewahren und den Stopp bei 17,50 Euro beachten. Mit Zukäufen sollte man sich aktuell zurückhalten, bis ein nachhaltiger Boden gebildet sei, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:21,68 EUR -0,76% (09.02.2024, 11:42)