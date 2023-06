Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,495 EUR -0,07% (13.06.2023, 10:28)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

257,80 HKD +1,36% (12.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,85 USD +2,02% (12.06.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten knüpfe der DAX am Dienstag an seine Vortagsgewinne an. Anleger würden mutig an die Daten aus den USA herangehen, die am Nachmittag veröffentlicht würden. Auch in Asien seien die Börsen weiter gestiegen. Damit setze auch die BYD-Aktie die Erholung fort und mit dem Ausbruch sei jetzt ein neues Kaufsignal ausgelöst worden.Die BYD-Aktie klettere weiter Richtung Norden und mit dem Ausbruch über den Widerstand bei der 255-HKD-Marke habe der Titel nun ein weiteres technisches Kaufsignal ausgelöst. Damit würden die Bullen nun bereits die nächste Hürde ins Visier nehmen. Bei 267,90 HKD befinde sich am Jahreshoch ein wichtiges Level. Aufgrund der Trendstärke und der Dynamik stünden die Chancen gut, dass die Bullen in den kommenden Wochen auch diese Marke erreichen würden.Hier könne es dann zu ersten Gewinnmitnahmen kommen. Anleger sollten sich hiervon aber nicht verunsichern lassen, denn auch fundamental stehe BYD bestens dar. Gelinge der Ausbruch über das Jahreshoch, könne es mit dem dann entstehenden Kaufsignal schnell bis zur psychologisch wichtigen 300-HKD-Marke gehen.Der starke US-Tech-Sektor beflügele fast den gesamten Markt und auch die BYD-Aktie profitiere von dem Rückenwind, da Anleger weltweit in Kauflaune seien. Der Titel setze seine Erholung fort und mit dem frischen Kaufsignal entstehe neue Dynamik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: