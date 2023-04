Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Viele Autobauer hätten während der Corona-Pandemie mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt, was zu teils deutlichen Rückgängen beim Fahrzeugabsatz geführt habe. BYD hingegen habe in dieser Zeit seine Verkaufszahlen deutlich gesteigert. Dazu beigetragen habe vor allem die hohe Wertschöpfungstiefe im Konzern. Diese Strategie würden die Chinesen weiter verfolgen und hätten jüngst einen Erfolg verbuchen können.Am Freitag hätten bereits erste Medien darüber berichtet, Anfang dieser Woche habe der Autobauer die Gerüchte bestätigt: Die chilenische BYD-Tochter habe eine Vereinbarung mit der dortigen Regierungsorganisation CORFO getroffen. BYD habe in Chile nun den Status eines qualifizierten Lithiumproduzenten. Bis 2030 werde BYD jährlich etwa 12.500 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität zu einem Vorzugspreis erhalten.Zusätzlich habe BYD den Bau einer Fabrik in Chile zur Fertigung von Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Kathoden für rund 265 Mio. Euro bekannt gegeben. Das Werk solle 2025 in Betrieb gehen. Die Kathoden würden anschließend Verwendung in der ebenfalls von BYD selbst gefertigten Blade-Batterie finden. Diese sei nach eigenen Angaben der Konkurrenz in Sachen Sicherheit, Lebensdauer und Effizienz und komme auch in einigen Tesla-Modellen zum Einsatz.Langfristig sei DER AKTIONÄR von der BYD-Aktie überzeugt. Das Kursziel laute 45 Euro. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link