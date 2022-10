Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe im dritten Quartal mit Rekordauslieferungszahlen glänzen können. Im September habe der E-Autobauer dann erstmals den Meilenstein von 200.000 verkauften Fahrzeugen erreicht. Damit habe das Unternehmen seinen Marktanteil ausbauen und die Spitzenposition auf dem Markt für New Energy Vehicles einnehmen können. Das habe zu einer erheblichen Verbesserung des Ergebnisses geführt.Aus diesem Grund habe BYD heute seine Gewinnschätzungen für das dritte Quartal deutlich aktualisiert. Der Konzern rechne nun mit einem Nettogewinn zwischen 5,5 Milliarden Yuan (780 Millionen Euro) und 5,9 Milliarden Yuan. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das Zuwächsen von 334 bis 365 Prozent. Noch deutlicher falle das Wachstum aus, wenn man einmalige Gewinne und Verluste außen vorlasse. Hier solle der Ertrag zwischen 8,1 und 8,8 Milliarden Yuan liegen und somit 814 bis 893 Prozent über dem Vorjahr.Bereits seit längerem stehe bei BYD die vergleichsweise schwache Marge in der Kritik. Im zweiten Quartal habe diese bei gerade einmal 3,3 Prozent gelegen. Nun beweise BYD, dass man in der Lage sei, sie mit wachsenden Verkaufszahlen zu steigern. Umso beachtlicher sei es, dass der Autobauer das in einer von vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Phase fertiggebracht habe. Bis Jahresende wolle das Unternehmen seine monatliche Kapazität auf bis zu 280.000 Fahrzeuge steigern. Somit könne auf lange Sicht mit weiteren Zuwächsen bei der Marge gerechnet werden.Operativ laufe es bei BYD rund. Mit neuen Modellen und der Erschließung weiterer Märkte sollten die Verkaufszahlen weiterwachsen. Auf die aktualisierte Gewinnschätzung würden die Investoren erfreut reagieren. Während die Heimatbörse in Hongkong zum Zeitpunkt der Bekanntgabe schon geschlossen habe, würden die Papiere in Frankfurt um rund vier Prozent zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.